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شاهد: عبد الله الشريف في "هنحرقك بالشمعة"

بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة على صحفته بموقع يوتيوب بعنوان “هنحرقك بالشمعة”.
1/9/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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