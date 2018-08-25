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شاهد: عبد الله الشريف وكعبة بابا

بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف فيديو جديدا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان “كعبة بابا”.
25/8/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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