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06:55
شاهد: عبد الله الشريف وكعبة بابا
بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف فيديو جديدا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان “كعبة بابا”.
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25/8/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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