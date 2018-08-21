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02:44

شاهد: عطوة كنانة في "عيدكم سيسي"

بث الفنان المصري الساخر عطوة كنانة حلقة جديدة على صفحته بعنوان “عيدكم سيسي”.
21/8/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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