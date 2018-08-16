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شاهد: عبد الله الشريف في "الليرة يا عمدة"

بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف مقطع فيديو جديد على قناته في موقع يوتيوب، الخميس، بعنوان “الليرة يا عمدة”.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي