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07:24

شاهد: عبد الله الشريف في "الليرة يا عمدة"

بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف مقطع فيديو جديد على قناته في موقع يوتيوب، الخميس، بعنوان “الليرة يا عمدة”.
16/8/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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