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شاهد: "معدش سكوت".. حلقة جديدة لعطوة كنانة

بث الفنان المصري الساخر عطوة كنانة حلقة جديدة على صفحته بعنوان “معدش سكوت”.
12/8/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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