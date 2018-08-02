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شاهد: عطوة كنانة في "أنا زعلان"

بث الفنان المصري الساخر عطوة كنانة فيديو جديد يظهر فيه دور المستأجر الذي يطلب منه المالك (محمد باكوس) أن يغادر.

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المصدر : الجزيرة مباشر