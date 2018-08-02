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07:04

شاهد: عبد الله الشريف في "عيد ميلاد جرحي أنا"

بث الفنان الساخر عبد الله الشريف فيديو جديد على صفحته بموقع يوتيوب في ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة.
2/8/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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