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شاهد: عطوة كنانة يكشف حقيقة "رقصة كيكي"

كشف الفنان الساخر عطوة كنانة عن أصل رقصة تحدي كيكي الشهيرة.
26/7/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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