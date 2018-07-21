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06:40
شاهد: عبد الله الشريف في "تجديد الخطاب الديني"
بث الفنان الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة على قناته بموقع يوتيوب تناول فيها الدعوات لتجديد الخطاب الديني في مصر.
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21/7/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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