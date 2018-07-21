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شاهد: عبد الله الشريف في "تجديد الخطاب الديني"

بث الفنان الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة على قناته بموقع يوتيوب تناول فيها الدعوات لتجديد الخطاب الديني في مصر.

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المصدر : الجزيرة مباشر