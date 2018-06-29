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شاهد: محمد باكوس " لم يصعد أحد"

بث الفنان الساخر محمد باكوس حلقة جديدة على صفحته بعنوان “لم يصعد أحد”.

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المصدر : الجزيرة مباشر