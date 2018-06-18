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08:16

شاهد: عطوة كنانة وباكوس في "شيخ البطارخ"

بث الفنانان المصريان الساخران عطوة كنانة ومحمد باكوس فيديو جديد تحت عنوان “شيخ البطارخ”.
18/6/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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