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شاهد عبد الله الشريف في موال "أصل الحكاية"

بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف على حسابه على يوتيوب موالا مصورا بعنوان ” أصل الحكاية يا بلد”.

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المصدر : الجزيرة مباشر