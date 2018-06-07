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شاهد: باكوس ورؤية مصر 2030

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلا مصورا جديدا عن رؤية مصر للتنمية المعروفة باسم رؤية 2030.
6/6/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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