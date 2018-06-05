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شاهد: عبد الله الشريف وعام على حصار قطر

بث الفنان المصري عبد الله الشريف على حسابه على يوتيوب مقطعا مصورا جديدا يرصد فيه تطورات الأزمة الخليجية في الذكرى الأولى لحصار قطر.

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المصدر : الجزيرة مباشر