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03:19
شاهد: عطوة كنانة يبرئ "الشيطان"
بث الفنان المصري الساخر “عطوة كنانة” فيديو جديد بعنوان “الشيطان برئ”.
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31/5/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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