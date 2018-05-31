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شاهد: عبد الله الشريف في "غزة ماعندهاش ميكرفون"

بث الفنان المصري الساخر، عبد الله الشريف، حلقة جديدة من سلسلة “في الكنافة” بعنوان “غزة ماعندهاش ميكرفون”.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي