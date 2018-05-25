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شاهد: عبد الله الشريف والإفراج عن نخنوخ

بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف تسجيلا مصورا جديدا حمل عنوان “فروخ”.
25/5/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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