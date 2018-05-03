البث الحي
06:58

شاهد: عبد الله الشريف والاختراعات الفاشلة

بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف تسجيلا مصور جديدا حمل عنوان ” الاختراعات الفاشلة”.
3/5/2018
مقاطع حول هذه القصة

شاهد: عبد الله الشريف يوجه رسالة للسلطات المصرية بعد قرار مصادرة أمواله

15:00
(الجزيرة)

شاهد: "البنية التحتية " في "عيد شو" مع تامر جمال

16:01
(الجزيرة)

شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس

11:38
(الجزيرة)

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

13:28
المصدر : الجزيرة مباشر
مقاطع حول هذه القصة

شاهد: عبد الله الشريف يوجه رسالة للسلطات المصرية بعد قرار مصادرة أمواله

15:00
(الجزيرة)

شاهد: "البنية التحتية " في "عيد شو" مع تامر جمال

16:01
(الجزيرة)

شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس

11:38
(الجزيرة)

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

13:28
المزيد من ابداعات

شاهد: عبد الله الشريف يوجه رسالة للسلطات المصرية بعد قرار مصادرة أمواله

شاهد: "البنية التحتية " في "عيد شو" مع تامر جمال

(الجزيرة)

شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس

(الجزيرة)

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)