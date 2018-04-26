البث الحي
04:36

شاهد: عبد الله الشريف وأرض مكة لأبو مكة

بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف تسجيلا مصورا جديدا على صفحته على فيسبوك.
26/4/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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