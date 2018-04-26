03:06

شاهد: تامر جمال.. مصر مقبرة الغزاة

بث الفنان الساخر تامر جمال تسجيلا مصورا جديدا يجسد فيه شخصية فرعونية ويتناول فيه الأوضاع المصرية بسخرية من خلال “وجهة نظر فرعونية”.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر