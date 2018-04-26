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03:28
شاهد: باكوس ..بطعم الخل
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلا مصورا جديدا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
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26/4/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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