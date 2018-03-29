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02:44
شاهد: محمد باكوس في "الانتخابات الرياسية 2018"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة بعنوان “الانتخابات الرياسية 2018″، منتقدًا ظروف العملية الانتخابية في مصر.
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29/3/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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