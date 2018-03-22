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شاهد: تامر جمال في "خلاص النيزك قرب"

بث الفنان الساخر تامر جمال فيديو جديد تناول فيه التماثيل والمنحوتات في الأماكن العامة في مصر.

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المصدر : الجزيرة مباشر