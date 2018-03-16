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06:10
شاهد: عبد الله الشريف و"قالوا إيه"
بث الفنان الساخر عبد الله الشريف تسجيلا مصورا جديدا حمل عنوان “قالوا إيه”.
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15/3/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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