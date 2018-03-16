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شاهد: تامر جمال.. والنسخة الفرعوني من "قالوا إيه"

بث الفنان الساخر تامر جمال تسجيلا مصورا، لما قال إنه محاكاة فرعونية لأغنية “قالوا إيه” التي تنتشر في مصر بصورة واسعة وتحتفي بالصاعقة المصرية.

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المصدر : الجزيرة مباشر