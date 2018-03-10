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03:16

شاهد: محمد باكوس في "الدولجي"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس الحلقة الأولى من برنامجه “الدولجي”.
10/3/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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