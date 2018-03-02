البث الحي
04:33

شاهد: عبد الله الشريف و"عمرة ما تمت"

بث الفنان الساخر عبد الله الشريف تسجيلا مصورا جديدا حمل عنوان “عمرة ما تمت”.
2/3/2018
مقاطع حول هذه القصة

شاهد: عبد الله الشريف يوجه رسالة للسلطات المصرية بعد قرار مصادرة أمواله

15:00
(الجزيرة)

شاهد: "البنية التحتية " في "عيد شو" مع تامر جمال

16:01
(الجزيرة)

شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس

11:38
(الجزيرة)

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

13:28
المصدر : الجزيرة مباشر
مقاطع حول هذه القصة

شاهد: عبد الله الشريف يوجه رسالة للسلطات المصرية بعد قرار مصادرة أمواله

15:00
(الجزيرة)

شاهد: "البنية التحتية " في "عيد شو" مع تامر جمال

16:01
(الجزيرة)

شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس

11:38
(الجزيرة)

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

13:28
المزيد من ابداعات

شاهد: عبد الله الشريف يوجه رسالة للسلطات المصرية بعد قرار مصادرة أمواله

شاهد: "البنية التحتية " في "عيد شو" مع تامر جمال

(الجزيرة)

شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس

(الجزيرة)

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)