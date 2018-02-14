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04:17

شاهد: ما وراء الكلاويس والعملية العسكرية في سيناء

بث الفنانان المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج “ما وراء الكلاويس”.
14/2/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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