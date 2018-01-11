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04:13

شاهد: عبد الله الشريف واسأل الرئيس

بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف تسجيلا مصورا جديدا يعلق فيها على التسريبات الخاص بتوجيه ضابط مخابرات مصري لإعلاميين.
11/1/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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