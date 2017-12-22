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شاهد: "أردوغان شطف بن زايد" .. حلقة جديدة لعبد الله الشريف

بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة أمس بعنوان “أردوغان شطف بن زايد”.
22/12/2017
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المصدر : الجزبرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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