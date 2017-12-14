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شاهد: عبد الله الشريف في "الحرية للمرشحين"

بث الفنان المصري الساخر عبدالله الشريف حلقة جديدة بعوان “الحرية للمرشحين” يتحدث فيها عن الأحداث الأخيرة على ساحة الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.

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المصدر : الجزيرة مباشر