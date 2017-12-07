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شاهد: عبد الله الشريف وفلسطين النكبة الثانية

بث الفنان المصري عبد الله الشريف فيديو جديدا انتقده فيه قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لها.
7/12/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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