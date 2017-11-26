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03:40

شاهد: عبد الله الشريف و"مذبحة العريش"

بث الفنان المصري “عبد الله الشريف” عملا فنيا جديدا بعنوان “مذبحة العريش”.
26/11/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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