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شاهد: عبد الله الشريف و"مشربتش من نيلها"

بث الفنان المصري “عبد الله الشريف” عملا فنيا جديدا بعنوان “مشربتش من نيلها”.
16/11/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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