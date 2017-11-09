البث الحي
03:04

شاهد: عبد الله الشريف في قصيدة جديدة

بث الفنان المصري “عبد الله الشريف” عملا جديدا بعنوان “طه ضيف عبد السلام”.
9/11/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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