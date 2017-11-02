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شاهد: عبد الله الشريف والتجربة البرازيلية

بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة بعنوان “التجربة البرازيلية” والتي تناول فيها تجربة البرازيل الاقتصادية.
2/11/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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