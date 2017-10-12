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شاهد: عبد الله الشريف في حلقة بعنوان "السكة شمال"

تناول الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف تناقضات الحياة المجتمعية في مصر خلال الفترة الماضية في فيديو بعنوان:” السكة شمال في شمال”.

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المصدر : الجزيرة مباشر