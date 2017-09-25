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شاهد: عبد الله الشريف "منتقبات ولكن"

بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف، حلقة جديدة من حلقات “حودة وعبودة” تناول فيها قضية النقاب.

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المصدر : الجزيرة مباشر