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شاهد: عبد الله الشريف في "عمك مهدي"

بث الفنان المصري عبدالله الشريف حلقة جديدة بعنوان “عمك مهدي” تحدث فيها عن المرشد السابق للإخوان المسلمين مهدي عاكف الذي وافته المنية يوم الجمعة عن عمر ناهز 89 عاما

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المصدر : الجزيرة مباشر