البث الحي
05:16

شاهد: عبد الله الشريف في "عمك مهدي"

بث الفنان المصري عبدالله الشريف حلقة جديدة بعنوان “عمك مهدي” تحدث فيها عن المرشد السابق للإخوان المسلمين مهدي عاكف الذي وافته المنية يوم الجمعة عن عمر ناهز 89 عاما
24/9/2017
مقاطع حول هذه القصة

شاهد: عبد الله الشريف يوجه رسالة للسلطات المصرية بعد قرار مصادرة أمواله

15:00
(الجزيرة)

شاهد: "البنية التحتية " في "عيد شو" مع تامر جمال

16:01
(الجزيرة)

شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس

11:38
(الجزيرة)

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

13:28
المصدر : الجزيرة مباشر
مقاطع حول هذه القصة

شاهد: عبد الله الشريف يوجه رسالة للسلطات المصرية بعد قرار مصادرة أمواله

15:00
(الجزيرة)

شاهد: "البنية التحتية " في "عيد شو" مع تامر جمال

16:01
(الجزيرة)

شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس

11:38
(الجزيرة)

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

13:28
المزيد من ابداعات

شاهد: عبد الله الشريف يوجه رسالة للسلطات المصرية بعد قرار مصادرة أمواله

شاهد: "البنية التحتية " في "عيد شو" مع تامر جمال

(الجزيرة)

شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس

(الجزيرة)

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)