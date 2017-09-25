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شاهد: باكوس في حلقة السلطة والثروة من "اصحى يانايم"

بث الفنان المصري محمد باكوس حلقة جديدة من “إصحى يا نايم” والتي يتناول فيها الأوضاع الحالية في مصر وسيطرة فئة معينة على مقاليد السلطة والثروة في مصر.

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المصدر : الجزيرة مباشر