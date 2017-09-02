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04:48
شاهد: ما وراء الكلاويس و"مصلحة المواطن"
بث الفنانان المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج “ما وراء الكلاويس” بعنوان “مصلحة المواطن”.
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1/9/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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