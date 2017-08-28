البث الحي
01:11

شاهد| عبد الله الشريف: "مبروك يا سعاد"

بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة بعنوان “مبروك يا سعاد”.
28/8/2017
مقاطع حول هذه القصة

شاهد: عبد الله الشريف يوجه رسالة للسلطات المصرية بعد قرار مصادرة أمواله

15:00
(الجزيرة)

شاهد: "البنية التحتية " في "عيد شو" مع تامر جمال

16:01
(الجزيرة)

شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس

11:38
(الجزيرة)

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

13:28
المصدر : الجزيرة مباشر
مقاطع حول هذه القصة

شاهد: عبد الله الشريف يوجه رسالة للسلطات المصرية بعد قرار مصادرة أمواله

15:00
(الجزيرة)

شاهد: "البنية التحتية " في "عيد شو" مع تامر جمال

16:01
(الجزيرة)

شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس

11:38
(الجزيرة)

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

13:28
المزيد من ابداعات

شاهد: عبد الله الشريف يوجه رسالة للسلطات المصرية بعد قرار مصادرة أمواله

شاهد: "البنية التحتية " في "عيد شو" مع تامر جمال

(الجزيرة)

شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس

(الجزيرة)

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

انشغلوا بالتصوير والتلويح للشرطة.. مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات في البحر المتوسط (فيديو)

(الجزيرة مباشر)