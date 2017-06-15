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شاهد: باكوس في حلقة جديدة من "إصحى يا نايم"

بث الفنان المصري محمد باكوس حلقة جديدة من “إصحى يا نايم” والتي يتناول فيها الأوضاع الحالية في مصر وسيطرة فئة معينة على مقاليد السلطة والثروة في مصر.

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المصدر : الجزيرة مباشر