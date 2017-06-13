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شاهد: عبد الله الشريف.. "شعب أبي طالب"

بث الفنان المصري الساخر “عبد الله الشريف” حلقة جديدة على موقع الجزيرة مباشر، بعنوان “شعب أبي طالب”.
13/6/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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