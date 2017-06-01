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شاهد: طريقة جديدة لتشجيع الأطفال على الصيام

حذر أخصائي الصحة النفسية، تامر جمال، من الضغط على الأطفال في مسألة الصيام.

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المصدر : الجزيرة مباشر