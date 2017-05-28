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شاهد: الشاب أشرف "في الكنافة 2"

بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف الحلقة الثانية من برنامج “في الكنافة” على موقع الجزيرة مباشر.

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المصدر : الجزيرة مباشر