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شاهد: الشاب أشرف "في الكنافة 1"

بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف الحلقة الأولى من برنامج جديد على موقع الجزيرة مباشر بعنوان “في الكنافة”.

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المصدر : الجزيرة مباشر