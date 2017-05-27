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04:40
شاهد: الشاب أشرف "في الكنافة 1"
بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف الحلقة الأولى من برنامج جديد على موقع الجزيرة مباشر بعنوان “في الكنافة”.
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27/5/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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