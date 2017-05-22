البث الحي
04:55

شاهد: ما وراء الكلاويس "يا بنت الوزير"

بث الفنانان المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج “ما وراء الكلاويس” بعنوان “يا بنت الوزير”.
22/5/2017
مقاطع حول هذه القصة

شاهد: عبد الله الشريف يوجه رسالة للسلطات المصرية بعد قرار مصادرة أمواله

15:00
(الجزيرة)

شاهد: "البنية التحتية " في "عيد شو" مع تامر جمال

16:01
(الجزيرة)

شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس

11:38
(الجزيرة)

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

13:28
المصدر : الجزيرة مباشر
مقاطع حول هذه القصة

شاهد: عبد الله الشريف يوجه رسالة للسلطات المصرية بعد قرار مصادرة أمواله

15:00
(الجزيرة)

شاهد: "البنية التحتية " في "عيد شو" مع تامر جمال

16:01
(الجزيرة)

شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس

11:38
(الجزيرة)

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

13:28
المزيد من ابداعات

شاهد: عبد الله الشريف يوجه رسالة للسلطات المصرية بعد قرار مصادرة أمواله

شاهد: "البنية التحتية " في "عيد شو" مع تامر جمال

(الجزيرة)

شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس

(الجزيرة)

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)