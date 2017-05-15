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ما وراء الكلاويس: "أعلى معدل تضخم"

بث الفنانان المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج “ما وراء الكلاويس” بعنوان “أعلى معدل تضخم”

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المصدر : الجزيرة مباشر