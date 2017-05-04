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شاهد: عبد الله الشريف "جنسية للبيع"

نشر الناشط المصري عبد الله الشريف فيديو بعنوان ” جنسية للبيع” تناول فيه مشروع القانون الذي يجري دراسته في مصر حاليا لبيع الجنسية المصرية.

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المصدر : الجزيرة مباشر